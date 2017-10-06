لهذا السبب تتعرقل مفاوضات جنيف “السورية” !

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أطرافا في المعارضة السورية المسؤولية عن عرقلة مفاوضات جنيف.

لافروف وأثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف في أستانا، قال: “الجهود السعودية تخص بشكل أكثر مفاوضات جنيف التي لا تزال تتعرقل في المرحلة الراهنة، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن عددا من ممثلي المعارضة يحاولون طرح شروط مسبقة مثل رحيل الرئيس بشار الأسد من اللعبة السياسية، مع مخالفة صارخة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والذي يشكل أساسا لعملية جنيف”.

يذكر أن هذه التصريحات جاءت بعد يوم من اجتماع القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والتي كان الملف السوري بين أهم المواضيع المطروحة على أجندتها.

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