هل يؤثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران على سوريا ؟

رأى فيكتور أوزيروف، عضو مجلس الاتحاد الروسي(مجلس الشيوخ)، أن خروج واشنطن على الاتفاق النووي مع إيران، يمكن أن يؤثر على آفاق التسوية في سوريا، بالنظر لموقع طهران في هذه العملية.

وقال السيناتور اوزيروف، وهو رئيس سابق للجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد: “مع مراعاة الموقف والموقع الذي تحتله إيران في سوريا، فان رفض واشنطن للاتفاق يمكن أن يؤثر على آفاق التسوية السلمية الجارية في سوريا، بمشاركة نشطة من طهران”.

في تقدير هذا السيناتور الروسي، فإن هذا يمكن أن يكون أكثر النتائج سلبية على المجتمع الدولي، لاحتمال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

هذا، وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت يوم الخميس، أن ترامب يعتزم الاسبوع المقبل الإعلان عن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

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