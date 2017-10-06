أحمد الحريري جال في البقاع وراشيا: “هذا خيارنا” !

قال الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، خلال جولة قام بها أمس الخميس في البقاع الغربي وراشيا “أننا اليوم بظرف سياسي دقيق، دول من حولنا تحولت إلى ساحات لمشاريع لا تشبهها، لذا كنا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الذهاب الى التهلكة، او خيار العقل وتحصين البلد وحمايته من نار هذه الازمات”.

وإذ شدد على “أهمية الوعي لهذه المرحلة”، أكد ضرورة ” التكامل بين كل مكونات مجتمعنا، والتكامل بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية، ولا سيما في موضوع يوم الجمعة الذي هو حق من ناحية ميثاقية وليس سياسية”، مشيراً إلى “التواصل مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لإيجاد حل لهذه القضية”.

واعتبر الحريري خلال ادائه واجب التعزية لأهل الشهيد محمد يوسف “أن منزل الشهيد تحول إلى رمز للوطنية والشهادة، وهو الشهيد الذي بذل دمائه للدفاع عن لبنان من الارهاب، ومات مظلوماً، ونحن من بيته نطالب بإعدام كل من تورط بهذه المأساة، وندعم موقف الاهالي في المطالبة بذلك، لاننا اصبحنا في بلد ستحكمه شريعة الغاب اذا لم نعد الى الردع، ان كان بقضية الشهداء العسكريين او كل المشاكل الفردية التي نراها يومياً، بحيث أصبح من السهل قتل القتيل والسير بجنازته من دون معاقبة، وهذه كارثة يجب على الدولة ان تعيد النظر بها”.

وشدد على أن “الشهادة من اجل البلد، وفي مؤسسة الجيش اللبناني هي شرف يتمناه كل شخص، محمد ورفاقه استشهدوا مع غصة في القلب، استشهدوا في وقت كنا نريد ان نرى المعركة تُستكمل لنقتص بالحياة من الذين تسببوا بهذا الموضوع، لا أن نراهم يخرجون بباصات مكيفة، ولكن نحن نؤمن بعدالة ربنا سبحانه وتعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من الظالمين الذين تسببوا بهذه المأساة”.

ورد والد الشهيد حسين يوسف بالقول :”مجيئك غالي علينا، هذا يشرفنا، هذا المنزل ليس منزل محمد يوسف وحسب، بل منزل كل لبناني لديه ضمير وشرف، صدقني نحن تعزينا هذه المواقف وهذا الكلام الذي نسمعه، ونريد ان يقترن القول بالفعل، وان شاء الله كما وعد دولة الرئيس سعد الحريري ستتحقق العدالة لنصل الى المجرمين الحقيقيين ومحاسبة من تورط او تواطئ وتاجر وساوم في موضوع العسكريين، ونحن هدفنا اعدام عمر ميقاتي ولن نتنازل عن حقنا بهذا الموضوع، وبجهودكم وجهود فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الحريري وقائد الجيش سنتمكن ان نصل لمرة على الاقل ونتوحد على شيء اسمه حق واعطاء المظلوم حقه”.

وقال الحريري :”حاولوا خلال السنوات الـ 12 الماضية وصف المنطقة وكامد اللوز بشتى الاوصاف، تارةً بأنها عصية على الدولة، وطوراً بالارهاب وبأنها لا تمتثل للقوى الامنية والجيش، وكان رد كامد اللوز عليهم دائماً انها مع الدولة، مع الجيش اللبناني والشرعية، هذه البلدة عروس البقاع الغربي وراشيا ونرفع رأسنا بها”.

وأضاف :”هذا التواصل هو لنصل الى كل هذه العائلة الكبيرة التي تأسست بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005، هذه العائلة التي هي انتم، لاننا نعتبر ان هذه القضية للجميع وليست حكراً على احد، قضية ناضلنا لأجلها، وسيبقى دم رفيق الحريري يلاحق القتلة حتى ينزلون في قبورهم، وهذا الامر يظهر في الحياة ونحن نؤمن بالآخرة وقصاصها”. وختم بالقول :”من كامد اللوز نقول لمن يصف بشار الاسد بأنه نور الامة، بأن الأسد هو مجرم الأمة”.

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