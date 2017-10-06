التحالف السعودي في اليمن على اللائحة السوداء

أدرجت الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية أمس الخميس 5 تشرين الأول 2017.

ووردت هذه القائمة في ملحق لتقرير عن الأطفال والنزاعات المسلحة، يصدره الأمين العام للأمم المتحدة كل سنة.

غير أن الوثيقة التي نُشرت تشير إلى أن “تحالف إعادة الشرعية في اليمن” اتخذ تدابير للحد من عواقب تدخُّله العسكري على الأطفال.

ومن غير أن يذكر السعودية تحديداً، أشار الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، في بيانٍ، الخميس، إلى أن “أكثر من 8 آلاف طفل قُتلوا أو شُوِّهوا في صراعات عام 2016” في “هجمات غير مقبولة”.

وأضاف أن الهدف من هذا التقرير السنوي لا يقتصر على التنديد بالانتهاكات التي تُرتكب ضد الأطفال من قتل وتشويه وتعديات جنسية وتجنيد وخطف، وإنما أيضا حضّ الأطراف المتحاربة على اتخاذ إجراءات للحدّ من عواقب النزاعات على الأطفال.

وفي هذا الصدد، لفت غوتيريش إلى أن “العديد من الحكومات والجهات غير الحكومية تعمل حالياً مع الأمم المتحدة” من أجل الحد من تلك العواقب، واصفاً ذلك بأنه “مشجع”.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً في اليمن منذ عام 2015؛ لدعم حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي .

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