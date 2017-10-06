انيستا “مدى الحياة” مع برشلونة

وضع أندريس انيستا قائد برشلونة حدا للتكهنات التي تحدثت عن احتمال انتقاله من النادي بإعلان الموافقة اليوم الجمعة على عقد أبدي يستكمل بمقتضاه باقي مسيرته الكروية في صفوف النادي الكتالوني.

وجاء في بيان لبرشلونة “توصل برشلونة مع انيستا لاتفاق بتجديد عقده مع النادي ليستمر الارتباط بين الطرفين مدى الحياة”.

ولعب انيستا (33 عاما)، المنضم لبرشلونة وقت أن كان عمره 12 عاما، بشكل محترف لأول مرة عام 2002. وهو أيضا ثاني أكثر لاعب مشاركة في مباريات برشلونة بعد تشابي هرناندير برصيد 633 مباراة سجل خلالها 45 هدفا.

وينتهي في حزيران 2018 العقد الحالي لانيستا الذي أطلق إشارات تحذير في آب الماضي عندما أشار في حديث لصحيفة الباييس الإٍسبانية إلى إمكانية مغادرة الفريق بعد انتهاء العقد.

وسيشارك انيستا في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في ملعب كامب نو.

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