حظر النقاب في الأماكن العامة الدنماركية !!

تعتزم حكومة يمين الوسط في الدنمارك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حسب ما أفاد به رئيس التحالف الليبرالي المحافظ، الشريك في الائتلاف الحاكم، أنديرس سامويلسن، اليوم الجمعة.

ونشر رئيس التحالف الليبرالي المحافظ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها: “سيكون هناك حظر لغطاء الوجه”.

وذكر سامويلسن أن حزبه لن يعارض هذه الخطوة.

وبحسب بيانات وكالة الأنباء الدنماركية “ريتزاو”، قرر الحزب الليبرالي الدنماركي “فينستري” قبل ذلك دعم حظر غطاء الوجه، كما أعلن حزب المحافظين، الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم، دعمه لهذه الخطوة.

وتتوفر بذلك أغلبية واضحة مؤيدة للحظر في البرلمان، حيث يتعين التصويت على هذا القرار.

ومن المخطط أن يشمل الحظر بوجه عام تغطية الوجه في الأماكن العامة، دون أن يقتصر الأمر على ارتداء النقاب أو البرقع.

وإلى جانب النقاب والبرقع، ينص القانون على حظر ارتداء أقنعة التنفس في الأماكن العامة دون حاجة طبية لذلك، كما يُحظر أيضا إخفاء الوجه خلف أقنعة مهرجين أو غيرها خارج الفعاليات الترفيهية.

يذكر أن حظر تغطية الوجه دخل حيز التنفيذ في النمسا، منذ يوم الأحد الماضي.

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