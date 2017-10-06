أقل من 10 % من الأراضي السورية بيد “داعش”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم “داعش” الإرهابي يسيطر على أقل من 10 % من الأراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها أن 91 بالمئة من الأراضي السورية قد تحررت من تنظيم “داعش” الإرهابي.

واضاف البيان أنه ووفقا لرسوم بيانية نشرتها صحيفة “كراسنايا زفيزدا”، المنشور الرسمي لوزارة الدفاع ، فقد تم تحرير 91.6 بالمئة من الأراضي السورية من قبضة الإرهابيين.

وفي وقت سابق أكد رئيس مركز محاربة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، الفريق أول بالشرطة أندريه نوفيكوف، يوم الخميس، أن 90 بالمئة من الأراضي السورية قد تحررت من الإرهابيين.

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