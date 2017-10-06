منطقة عازلة بين سيناء وغزة لحماس

أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، أن حركة حماس انتهت منذ أيام قليلة من بناء منطقة عازلة بين سيناء وغزة بشكل كامل.

ونقل موقع “اليوم السابع” عن أبو نعيم قوله إنه تم وضع الأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم بها.

وقال اللواء أبو نعيم: “إن الأمور تمت عقب عودتنا من مصر وتم الانتهاء منها منذ أيام قليلة ومن المفترض أن يكون هناك مؤتمر صحفي على الحدود المصرية الفلسطينية لتوضيح الأمر”.

وتحدث المسؤول العسكري في حواره عن تفاصيل التفاهمات والنقاشات التي جرت في القاهرة بين المسؤولين المصريين وحركة حماس، وما تم الاتفاق عليه في عدد من الملفات أبرزها المصالحة والأمن وتأمين الحدود المصرية الفلسطينية المشتركة وتفاصيل الملفات الشائكة التي تجرى حولها التفاهمات.

يذكر أن اتفاقا جرى بين حماس ومصر على إنشاء المنطقة العازلة، بعد أن أعلنت القاهرة أن منفذي عدد من الهجمات ضد الجيش المصري في سيناء يأتون من قطاع غزة.

وأشار قائد لواء الجنوب في الأمن الوطني بقطاع غزة، العقيد علي مسلاتي، في وقت سابق إلى أن إنشاء تلك المنطقة العازلة يأتي للحفاظ على الأمن القومي المصري وأيضا أمن قطاع غزة.

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