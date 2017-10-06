اصطدام حافلة بقطار شرق موسكو

قتل 17 شخصا في حادث اصطدام حافلة بقطار في مقاطعة فلاديمير الواقعة بشرق موسكو، حسبما أفاد مسؤول محلي، مساء اليوم الجمعة.

وأوضح ألكسندر لوباكوف، نائب محافظ المقاطعة، لوكالة “تاس” أن طفلا مصابا في الحادث توفي متأثرا بجراحه في المستشفى، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الروسية سابقا أن الكارثة تسببت بمقتل 16 شخصا، بينهم طفل.

وفي ليل الخميس إلى الجمعة اصطدم قطار، كان يقوم برحلة من سان بطرسبورغ إلى نيجني نوفغورود، بحافة ركاب. وبحسب السلطات المحلية، كانت الحافلة تقل مواطنين أوزبكستانيين، ويقودها سائق من مواطني كازاخستان.

وأرسلت سلطات أوزبكستان طائرة خاصة إلى روسيا لنقل الركاب الناجين إلى وطنهم.

ملف جنائي

وقال مصدر مطلع لوكالة “إنترفاكس” إن أحد مواطني كازاخستان تم توقيفه، اليوم، في إطار قضية جنائية فتحت بطلب من الأجهزة القضائية الروسية بتهمة تنظيم نقل مهاجرين غير شرعيين، دون أن يكشف هوية الموقوف.

فيما أوردت يكاترينا كوروتكوفا، المتحدثة باسم النيابة العامة لضواحي موسكو الخاصة بشبكات النقل بموسكو، أن التحقيق في الحادث كشف عن تورط شخص مجهول بتنظيم سفر ترانزيت غير شرعي لمواطنين أوزبكستانيين على متن الحافلة من طراز Mercedes التي اصطدمت بالقطار في محطة “بوكروف” بمقاطعة فلاديمير.

وأشارت المتحدثة إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تم دخولهم إلى روسيا وتواجدهم على أراضيها من دون تسجيلهم وفقا للتشريعات الروسية المتعلقة بأمور الهجرة، وذلك مقابل تعاطي مسفرهم مكافأة قدرها 5 آلاف روبل (حوالي 90 دولارا أمريكيا) من كل مهاجر.

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