آخر لاعبة روسية في بطولة بكين للتنس!!

ودعت الروسية داريا كاساتكينا دورة بكين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من ستة ملايين دولار، من الدور ربع النهائي للبطولة.

وخسرت اللاعبة الروسية الشابة (20 عاما)، أمام الرومانية سيمونا هاليب، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (2-6) و(1-6)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و10 دقائق.

وكانت اللاعبة الرومانية قد أقصت، قبل ذلك، الروسية الأخرى ماريا شارابوفا أيضا، من دورة بكين.

وستكون سيمونا هاليب على موعد، في الدور قبل النهائي، مع اللاتفية يلينا أوستبنكو، المصنفة تاسعة، التي تغلبت بدورها على الرومانية الأخرى سورانا كريستيا، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2).

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