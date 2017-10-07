تقسيم سوريا لخمس مناطق!

قال الدكتور في العلوم التاريخية، ساركيس تساتوريان، إن الولايات المتحدة وضعت خطة لتقسيم سوريا إلى 5 دويلات كحد أدنى.

وافاد موقع روسیا الیوم نقلا عن الخبير الروسي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “زفزدا” الروسية أن “الأمريكيين وضعوا خطة لتقسيم سوريا إلى 5 دويلات كحد أدنى. وتتمثل مهمة روسيا في منع هذا التقسيم. ويريد الأمريكيون أن يمر النفط والغاز الكردي عبر تركيا إلى أوروبا. ولكن هذا لا يتفق مع المصالح الروسية على الإطلاق”.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، بأن اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، هم في الواقع “دروع بشرية” للقاعدة الأمريكية في التنف.

وأشار إلى أن “الأمريكيين لا يسمحون للقوافل الإنسانية من الحكومة السورية ولا من الأردن ولا من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالمرور”.

وتتمركز القاعدة العسكرية الأمريكية بمعسكر في التنف بسوريا، حيث يقوم خبراء عسكريون أمريكيون هناك بتدريب أفراد مجموعات المعارضة العسكرية لمواجهة التنظيم الإرهابي “داعش”.

ووجه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في أيار/مايو وفي حزيران/ يونيو، ضربات ضد القوات الحكومية السورية التي اقتربت من مواقع المعارضة في منطقة التنف.

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