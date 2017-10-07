بري: فقط “غضب الطبيعة” سيؤثر على الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “لا تمديد لمجلس النواب وإن ليوم او اثنين”، مشيرا الى ان “الانتخابات ستجرى في موعدها وسيذهب الجميع اليها”.

وشدد بري على ان “لا بحث على الاطلاق في تعديل قانون الانتخاب الجديد كما يطرح البعض، او يحاول ان يوحي بوجود ورشة نيابية للتعديل، فهذا موقفي على الاقل. وُضع القانون الجديد كي يطبق، لا كي يصير الى المطالبة بتعديله قبل ان نبصر تطبيقه للمرة الاولى في احسن الاحوال؛ بنوده واضحة، والجميع وافق عليها، وصوّت بعد مخاض طويل”.

واضاف “لا اسباب تقنية لعرقلة تطبيقه. اذا لم يُتح انجاز البطاقة الممغنطة فإن الحل يكمن في القانون نفسه، وهو ان يقترع الناخبون ببطاقة الهوية، لكن في اماكن قيودهم وليس في اماكن سكنهم على نحو ما اوصت به البطاقة الممغنطة. الوقت لم يعد يسمح بانجازها”.

وسارع رئيس المجلس الى القول “ليس مسموحاً بعد الآن ان لا نجري انتخابات نيابية بعد ثلاثة قوانين تمديد. لا يمكن الدفاع عن اي تمديد ولا القبول بالكلام عنه حتى. لا يحدثنني احد بظروف استثنائية تحول دون اجرائها. وحده غضب الطبيعة قد يؤثر على اجرائها لكن ليس اي احد آخر. الانتخابات واقعة في موعدها”.

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