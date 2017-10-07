رجل أعمال أردني يتولى منصب رفيع المستوى بالأمم المتحدة

7 أكتوبر, 2017 - 10:39 صباحًا
رجل أعمال أردني يتولى منصب رفيع المستوى بالأمم المتحدة

استلم رجل الاعمال الاردني أمجد الزغل مهامه كسفير لدى المراقب الحكومي الدولي الدائم في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لدى الامم المتحدة بموجب المادة ٧٩ من قواعد وإجراءات المجلس.

وكان قد أعلن منذ أيام عن تعيين نجله محمد الزغل ايضاً مستشارا لدى المفوضية الدولية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومسؤول عن جميع الهبات لأول مرة في تاريخ المنظمة، ولكن الأمين العام رآى فيه جميع الميزات التي تؤهله للإستلام.

الجدير ذكره أن “محمد الزغل” هو حفيد رجل الاعمال المعروف احمد الحوراني الذي يشتهر محلياً بكونه استطاع الحفاظ على اقتصاد الشرق الاوسط.

 

7 أكتوبر, 2017

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