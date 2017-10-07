أردوغان مصاب بالسرطان

أدلى المسؤول السابق في البنتاغون والباحث بمعهد أمريكان إنتربرايز (American Enterprise) الأمريكي مايكل روبين بتصريحات غريبة بشأن صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مقاله الأخير.

وكان روبن قد تنبأ بمحاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز التي وقعت العام الماضي قبل وقوعها.

وفي الجزء المتعلق بالوضع الصحي لأردوغان في مقاله الأخير ذكّر روبين بأن أردوغان سبق وأن علق داخل سيارته الرسمية وخضع بداخلها لعملية جراحية، وزعم أن سبب خضوعه لعملية في الأمعاء يرجع إلى إصابته بالسرطان، مفيدا أن السرطان عاود مهاجمة أردوغان مرة أخرى، وذلك استنادًا إلى المصدر الذي أخبره بالانقلاب قبل وقوعه.

هذا وشدد روبين على مدى خطورة المضاربة على الوضع الصحي للقيادات الديكتاتورية، وأن الوضع الصحي للقيادات داخل المجتمعات التي تشهد علاقات معقدة بالفعل يأتي ضمن أكثر الأسرار التي يُحرص على حمايتها وسريتها، مؤكدا أنه لم يتحدث مع أطباء أردوغان ولا سبيل للتأكد من مدى صحة هذه الادعاءات إلا باللجوء إلى أطباءه.

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