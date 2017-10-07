عملية إدلب بدأت.. الطيران الروسي سيدعم الجيش الحر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة وحلفاءها قد شرعوا في العمل على تأمين محافظة إدلب السورية.

وقال أردوغان اليوم السبت في خطاب أمام أعضاء حزبه إن عملية عسكرية كبيرة تجري الآن في إدلب “وستستمر”، مضيفا أن أنقرة تتخذ خطوات جديدة لتحقيق الأمن في المحافظة، ضمن إطار المساعي المبذولة من قبلها بهدف توسيع نطاق عملية “درع الفرات”.

وأضاف: مهما كانت الظروف لا نستطيع ترك إخواننا الهاربين من حلب إلى إدلب بمفردهم بل علينا أن نمد يدنا إليهم وقد اتخذنا خطوات.

وشدد الرئيس التركي على أن القوات التركية لم تدخل إدلب بعد، موضحا أن العملية ينفذها “الجيش السوري الحر” بدعم جوي روسي وبإسناد بري من قبل أنقرة من داخل الحدود التركية.

وتابع: لن نسمح بإقامة ممر إرهابي عند حدودنا مع سوريا، وسنستمر في تطبيق مبادرات جديدة بعد عملية إدلب.

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