تفاصيل فاضحة: هكذا تتم عملية تبادل الزوجات!

كشفت تحريات مباحث الآداب عن طريق التحقيق مع المتهمين بإدارة شبكة لتبادل الزوجات الجماعي داخل شقة.

وتبيّن أنّ الشقة التي تقع في شبرا الخيمة في مصر، يديرها موظف بفندق شهير مع زوجته، حيث اعترف المتهمون أنهم يمارسون ذلك منذ 8 أشهر عن طريق مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تبادل زوجات

وتضم المجموعة راغبي تبادل الزوجات على مستوى مصر، ويتم خلال المجموعة تحديد أماكن لقاء الزوجات والأزواج وهو شبرا الخيمة. وقد ضبطت مجموعة من الآداب العامة صاحب الشقة “محمود.ح” وهو موظف بشركة أدوية وزوجته التي تعمل مدرّسة ومعهما “م.م” مهندس كهربائي وزوجته المدرّسة أيضًا، في غرفة نوم واحدة وعلى سرير واحد.

وقالت إحدى المتهمات، إنّ زوجها كان يجبرها على ممارسة الجنس مع شخص آخر لأن ذلك يسعده، وقالت: “كان يطلب مني إقامة علاقة غير شرعية مع رجل ثالث على أن يمارس هو الآخر ذلك مع زوجته بالاتفاق معهما”.

وأشارت المتهمة إلى أن زوجها عقد حفلات تبادل جماعي داخل غرفة واحدة بينما قال المتهم الثالث إن زوجته كانت تمارس الشذوذ مع زوجة صديقه.

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