ثلاثة سياح ألمان يلقون حتفهم جراء انقلاب حافلة جنوب تركيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، بينهم طفل، بجروح إثر انقلاب حافلة صغيرة كانت تقل سياحا ألمان في ولاية أنطاليا جنوب تركيا اليوم السبت.

وذكرت قناة “إن تي في” التركية أن الحادث وقع في طريق سريع قرب مدينة مانافجات، مؤكدة نقل المصابين إلى المستشفى، ولا يزال أحدهم في حالة خطرة.

من جانبها، أفادت صحيفة “حرييت” بأن سبب الحادث يكمن، حسب المعطيات الأولية، في سوء الأحوال الجوية، حيث فقد سائق الحافلة السيطرة في طريق مبلل جراء المطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الإنقاذ اضطرت إلى انتشال المصابين من الحافلة المنكوبة باستخدام الآليات الخاصة، مضيفة أن السائق في عداد الجرحى.

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