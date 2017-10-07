النصرة تتوعد تركيا و”الجيش الحر” في إدلب

حذرت جبهة النصرة القوات التركية وفصائل “الجيش السوري الحر” المدعومة من أنقرة، من أن عمليتها المتوقعة في محافظة إدلب “لن تكون نزهة”، بحسب بيان اصدرته النصرة.

ونشرت الجماعة المتطرفة المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، اليوم السبت، بيانا هددت فيه أنقرة وحلفاءها بالتصدي لهم في حال انتشار قواتهم في إدلب، تطبيقا لما أعلن عنه اليوم الجانب التركي

وأعار البيان اهتماما خاصا لتصريحات أدلى بها اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعلن خلالها بأن فصائل “الجيش الحر” المشاركة في العملية تحظى بإسناد جوي روسي. تجدر الإشارة إلى أن جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليا) عززت نفوذها في إدلب في الأشهر الماضية، لا سيما بعد دخولها في نزاع مسلح مع فصائل مسلحة أخرى تنشط في المحافظة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل أيام أن طيرانها قضى على عدد من أبرز قياديي هذا التنظيم، مؤكدة أن زعيم “الهيئة” أبو محمد الجولاني تعرض لإصابات بليغة ودخل في غيبوبة.

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