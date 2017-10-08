من ديرالزور إلى الميادين.. القصة الكاملة

بدأت قوات الجيش السوري والقوات الحليفة والرديفة قبل ثلاثة أيام عملية تحرير مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي و ذلك من محوري سلسلة جبال الثردة والتيم فتقدمت القوات بشكل سريع عبر تنفيذ عملية التفاف على طريق ديرالزور-الميادين فتم تطهير الطريق بشكل كامل اضافة لتحرير باديتي البوليل والموحسن لتصل القوات الى بعد 8كم عن الميادين ..

و بعدها تم التقدم التقدم عبر اقتحام قريتي بقرص فوقاني وبقرص تحتاني وتحرريهما بشكل كامل. لتبدأ القوات صباح الجمعة عملية اقتحام المدينة من ثلاثة محاور. المحورالجنوبي الغربي للمدينة فحررت بداية قلعة الرحبة الاثرية ثم تابعت التقدم وحررت الفرن الالي المحور الغربي حيث تقدمت القوات ووصلت الى مزارع الشبلي و الصوامع ضمن الاحياء الغربية للمدينة المحور الشمالي الغربي حيث تقدمت القوات و سيطرت على كتيبة المدفعية و سوق الهال في الميادين و قد استفادت القوات من التمهيد الناري الكثيف الذي شاركت فيه صواريخ كالبير المجنحة التي ضربت مواقع عالية الحيوية للتنظيم الارهابي و دمرت مقرات قيادية و قتلت العشرات من التنظيم الارهابي و قد ادى سيطرة قواتنا على القلعة و الصوامع و منطقة الفرن لاسقاط مناطق البلعوم وبلبل والحرامي ناريا ..

يذكر ان مدينة الميادين هي المعقل الاهم لتنظيم داعش حاليا حيث يحتوي اهم مستودعات داعش و اهم دوائره القيادية الارهابية و اهم محاكمه الشرعية كما يتم في الميادين صك نقود داعش و قد اقام التنظيم شبكة كبيرة من الانفاق و جهز عشرات المفخخات و استقدم مئات الارهابيين من القائم و راوة العراقية و كذلك من حقل العمر و البوكمال و ريف دير الزور الشرقي لتكون معركة الميادين معركة كسر عظم نهائية لداعش حيث ان السيطرة على الميادين يفتح المجال امام قواتنا للوصول السريع للبوكمال حيث لاتواجد مهم لداعش الا في حقل العمر

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