سعيد: لبنان “تأيرن” !

8 أكتوبر, 2017 - 9:01 صباحًا المصدر: رصد
سعيد: لبنان “تأيرن” !

اعتبر منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد عبر صفحته على تويتر انه “في تقسيم سوريا الى مناطق نفوذ استولت ايران على الحدود اللبنانية”, واضاف سعيد “ايران في لبنان, ايران على الحدود تطل على اسرائيل باحتمال الحرب و السلم.”

مشيرا الى ان الخلافات الداخلية حول الحصص و الانتخابات و الأحجام مفهومة, انما الغير مفهوم هو انسحاب القوى السياسية من السياسة. وقال “المنطقة في مخاض, لبنان “تأيرن”.”

كما لفت سعيد الى ان “انسحاب القوى السياسية من السياسية و اهتمامها بالمحاصصة هو ما يطلبه حزب الله بالتمام, فالنفوذ لحزب الله والكراسي للسياسيين.”

المصدر: رصد
8 أكتوبر, 2017

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