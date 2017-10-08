باسيل: قانون الانتخاب الجديد سيغير وجه لبنان

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ختام جولته في راشيا أمس خلال عشاء هيئة راشيا في التيار الوطني الحر في مطعم الكنز، “لا نفضل غير لبناني على لبناني وخصمنا السياسي في لبنان قبل حليفنا السياسي خارج لبنان”.

وتابع: “من المهم أن نصنع الاستقلال والأهم أن نحافظ عليه بوحدتنا الداخلية”، مشددا على “سياسة التيار التصالحية والانفتاح ومد الجسور وتعزيز التفاهمات الوطنية”.

ورأى “أن قانون الانتخاب الجديد واعتماد النسبية سيغير وجه لبنان والذي يحفظ صحة التمثيل والمشاركة ولا يمكنه مصادرة حق أحد من المكونات اللبنانية”.

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