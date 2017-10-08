لبنان على موعد مع الأمطار في هذا الموعد

يتأثر الخط الساحلي للحوض الشرقي للبحر المتوسط بحالة عدم استقرار مدتها 24 ساعة تقريباً تبدأ بعد ظهر اليوم الأحد مع طقس غائم واشتداد بسيط بسرعة الرياح وتتحوّل الأمطار المحلية الى غزيرة على الساحل فجر الإثنين، وفق ما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على موقع فيسبوك.

تتمركز الغيوم الرعدية بين طرطوس وشمال فلسطين، وتمتدّ الأمطار نحو الداخل مع تقدم الساعات يوم الاثنين.

الحرارة على الساحل (بيروت صيدا وصور): 27 نهاراً و 22 ليلاً

طرابلس وعكار: 28 نهاراً و 23 ليلاً

الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 10 ليلاً

البقاع: 23 نهاراً و 14 ليلاً

الرطوبة بين 55 و 80%

الضغط الجوّي: 1011hpa

الرياح: غربية سرعتها 38 كلم في الساعة على الساحل و 40 كلم في الساعة على الجبال وفي الداخل.

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