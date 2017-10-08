أوراق لبنانية للمناقشة في واشنطن

يحمل الوفد اللبناني الى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في الولايات المتحدة الاميركية التي تبدأ منتصف الاسبوع المقبل، لائحة أوراق عمل للمناقشة، لضمان الحصول على دعم اضافي من المجتمع الدولي.

يستعدّ وزير المال علي حسن خليل والاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من جمعية المصارف لزيارة واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تُعقد في العاصمة الاميركية بين 11 و15 تشرين الاول الجاري.

وقد جهّز الوفد اللبناني بتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري أوراقه ومواقفه، والملفات التي سيحاول طرحها خلال اللقاءات المقررة ضمن جدول الاعمال او خارجه.

ومن المرجح أن يشكل ملف النازحين السوريين المحور الأساس خلال الاجتماعات نظراً للمساعدات الخجولة التي حصل عليها لبنان في هذا الإطار، في مقابل التداعيات السلبية التي يسببها النزوح والتي لم يعد الاقتصاد اللبناني قادراً على تحمّل اعبائها، ممّا يستوجب المطالبة بزيادة الدعم المالي الدولي للبنان. علماً أن البنك الدولي يساهم في دعم لبنان في هذا الملف، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي والانساني، وقد أطلق مؤخرا برنامجاً لخلق فرص عمل في الشمال، ينوي الانطلاق به مطلع العام المقبل على أن تكون نتائجه ملموسة على الصعيد الاقتصادي وفقاً لما سبق وأكده مسؤولون في البنك الدولي لـ”الجمهورية”.

الى ذلك، هناك لائحة من المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية التي ينفذها البنك الدولي في لبنان كمشروع تطوير شبكة الطرق، مشروع سد بسري، مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، مشروع منع التلوُّث في بحيرة القرعون، المشروع الطارئ للبرنامج الوطني الموجه نحو الحد من الفقر وغيرها من المشاريع.

كما من المتوقع أن يتم التطرق الى المؤتمر الدولي الذي سيعقد لدعم لبنان اقتصادياً مطلع العام المقبل والذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إبان زيارتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس الشهر الماضي حيث سيطلب لبنان خلال المؤتمر الحصول على منح وقروض ميسّرة.

كما يمكن أن يُثار مشروع قانون العقوبات الأميركية على “حزب الله” بنسخته الجديدة والذي من المتوقع عرضه على الكونغرس في مجلسيه، للتصويت عليه في الأيام المقبلة.

من جهته، يسعى الوفد المصرفي اللبناني خلال تلك الاجتماعات الى توطيد علاقاته مع المؤسسات الدولية والمصارف المراسلة المشاركة أيضاً في تلك الاجتماعات، والتأكيد على أن المصارف اللبنانية ملتزمة بالقوانين الدولية من ناحية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

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