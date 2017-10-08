الرياشي: “لبنان سيتحول إلى يونان ثاني إذا.. “

أشار وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ إلى أن وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ اعتبر في جلسة الحكومة الأخيرة أن هناك داعي العجلة لإقرار سلفة من أجل الانترنت، ونحن تحفظنا على الموضوع لأننا لم نقتنع بالأسباب، لا سيما وأن ​الموازنة​ ستصدر خلال شهر، إلا أنه لا نشكك في مصداقية الوزير.

وأكد أن ​سلسلة الرتب والرواتب​ لا يمكن أن تدفع من دون مداخيل، ولبنان سيتحول إلى يونان ثاني إذا لم تؤمن المداخيل لها.

وأوضح أن أي سلسلة من دون ضرائب يعني انهيار مالي في لبنان.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن خطة القوات الأساسية وضع حد للمزاريب والفساد في الدولة، وأوضح أنه يمكننا تأمين حوالي مليار دولار في عام من خلال المناطق التي لا تدفع فاتورة ​الكهرباء​، وهذا شكل من أشكال الهدر الذي علينا إيقافه.

وأضاف إذا كانت الطبقة السياسية فاسدة فعلى المواطن إزالتها أو تغيير من لم يمثله وذلك في صناديق الإقتراع.

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