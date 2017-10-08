باسيل: “نعم نحن عنصريون لبنانيون”

بدأ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته الثانية في البقاع الغربي, وتحدّث من عانا فقال “معركتنا مستمرة لبناء الوطن والدولة, اربعون شهيدا من عانا ولا نزال نحب ارضنا ونصمد فيها.”

ثم تابع باسيل من خربة قنافار: “يحاولون الحد من تأثير قانون الانتخاب الجديد من حيث رفع نسبة المشاركة عبر ضرب امكانية الانتخاب في مكان السكن, اهمية النسبية في اعادة الاعتبار بعد سنين من الغياب للنازحين اللبنانيين داخل لبنان او الى خارج لبنان.”

واضاف باسيل “طالبونا بمخيمات للنازحين السوريين في حكومة ميقاتي وقلنا لهم لا تكرروا تجربة عين الحلوة وغيرها”. مشيرا الى ان “ما قاومناه عام ٢٠١١ لن نسمح به اليوم بإقامة مخيمات للنازحين السوريين فأمام المواطن السوري الشقيق طريق واحدة هي طريق العودة الى وطنه.”

وقال “نعم نحن عنصريون لبنانيون لكننا نعرف كيف نكون مشرقيين بانتمائنا وعالميين بانتشارنا واقوياء بانفتاحنا.”

معتبرا انه “لا يحق لأي كان في العالم ان يفاتحنا بموضوع الانسانية ووزير خارجية لبنان يقول لكم فليطبقوها في بلادهم قبل ان يخبرونا عنها. التجارب علمتنا ان الضوء الاخضر الدولي لا يجب انتظاره والضوء الاخضر الوحيد الذي ننتظره هو الحرية والسيادة والاستقلال.”