ما صحة تعليق العمل بـ “السلسلة” ؟

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​ياسين جابر​ إلى أنه غداً الاثنين سيُقر قانون ​الضرائب​ معدلا وتستمر ​سلسلة الرتب والرواتب​ كما دُفعت في نهاية شهر أيلول، يستمر دفعها لكل الموظفين والمعلمين والعسكريين والامنيين في الاشهر القادمة لانها حق لمن تعب واستحقها ولا صحة اطلاقا لما يُحكى عن تعليق العمل بالسلسلة.

ونوه جابر وخلال رعايته افتتاح معرض “فنون عاشورائية” بدعوة من تجمع شباب ​عربصاليم​ التطوعي وهو معرض لوحات تجسد ذكرى ​عاشوراء​ وتعبر عن ثورة الامام الحسين في حديقة التجمع في البلدة، بالجيش والقوى الامنية والامن العام بشكل خاص لانه بالامس تم اكتشاف خلية اسرائيلية تعمل لصالح العدو الاسرائيلي في الداخل اللبناني، وبالفعل تسنى لي أن أطلع على بعض الصور لما تم اكتشافه لديهم من أسلحة ومن أدوات تفجير ولقد بلغت الوقاحة بأحدهم انه كان يعلق نجمة داود على صدره وللاسف الشديد انهم لبنانيون، وأود أن أتقدم بالتهنئة من جهاز الامن العام على هذا الانجاز، وعملية كهذه تذكرنا بالتصويب الاسرائيلي الامني على لبنان وطيرانه الحربي والتجسسي لا يترك الاجواء الجنوبية واللبنانية لا ليلا ولا نهارا، وكما قال دولة الرئيس ​نبيه بري​ منذ عدة أيام لقائد قوات اليونيفل في لبنان “عينكم يجب ان تكون على تجاوزات اسرائيل وليس على الجانب اللبناني”، لانه بالفعل لبنان يلتزم ​القرار 1701​ بكل حذافيره، ولكن للاسف الشديد فان اسرائيل هي التي لا تلتزم وأكبر دليل على ذلك وجود هذه الخلايا التجسسية الاسرائيلية في الداخل اللبناني، تحية الى القوى الامنية الساهرة بالفعل، الحمد لله لبنان رغم كل ما حدث على حدوده بلد امن وان شاء الله بوجود هذه القوى الساهرة سيبقى امنا”.

وطمأن النائب جابر ان المجلس النيابي برئاسة دولة الرئيس نبيه بري سيعمل الاثنين على اقرار جملة من القوانين، وستُقر موازنة وستنطلق عملية اعمار جيدة في هذا البلد، والسلسلة ستدفع كما دُفت ولا داعي للقلق اطلاقا.

وكان مجلس عزاء للشيخ علي هزيمة، وقص النائب جابر شريط افتتاح المعرض وجال على لوحاته التي تحاكي عاشوراء وثورة الامام الحسين وتسلم صورة من رئيس تجمع شباب عربصاليم مالك سعادة وسلم والى جانبهما رئيس مجلس ادارة مؤسسات أمل التربوية الدكتور رضا سعادة ورئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحاذة الشهادات على الفنانيين المشاركين في المعرض.

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