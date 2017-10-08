“أمل” متمسكة بإجراء اﻻنتخابات في موعدها

أكد عضو ​كتلة “التنمية والتحرير”​ النائب ​هاني قبيسي​ أن من يدعي نشر الديموقراطية في العالم هو نفسه من بنى غرفا سوداء نشرت الفوضى الخلاقة في المنطقة، وعملت على تعميم الفتنة الطائفية والمذهبية لمصلحة مشاريع ﻻ تخدم إﻻ الكيان الصهيوني ومشاريع السيطرة على ثروات الأمة وخيراتها.

وخلال حفل افتتاح معهد “زهرة العلوم” التربوي وتكريم طلاب في بلدة المروانية، اعتبر انه بعد اﻻنتصار الذي حققه الجيش والمقاومة بتحرير جرود لبنان الشمالية الشرقية من اﻻرهاب التكفيري المسؤولية اليوم على الجميع من اجل العمل على حماية وتحصين مؤسسات الدولة التي تحمي الجميع، وتؤمن حقوق كل اللبنانيين بالعيش الكريم.

وأشار قبيسي إلى أن هناك من يسعى لتأجيل اﻻنتخابات أو تعطيلها أو لتعديل القانون اﻻنتخابي، مجددا التأكيد على أن ​حركة أمل​ متمسكة باجراء اﻻنتخابات النيابية في موعدها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

