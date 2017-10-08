تسمية حكومة جديدة في سوريا!

على وقع أنباء الهجوم على محافظة إدلب شمال سوريا أعلن عن تشكيل “حكومة إنقاذ” تدير شؤون المحافظة منبثقة عن “المؤتمر السوري العام” الذي تشكل قبل أسبوعين تقريباً.

وتم انتخاب الدكتور “محمد الشيخ” رئيساً للحكومة عبر انتخابات أقيمت في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في ظل حماية أمنية صارمة.

وقال متحدث باسم المؤتمر لـ “سناك سوري” إن “الشيخ” حصل على 28 صوتاً من أصل 36، وأضاف كان هناك مرشح آخر تم استبعاده لأنه يحمل الجنسية التركية، فإرادتنا واضحة نريد رئيساً للحكومة سورياً خالصاً يعيش في سوريا ويتحمل المسؤوليات إلى جانب الشعب في مكان إقامته وليس خارج الحدود وفي فنادق من فئة الخمس نجوم.

ويحمل الدكتور “محمد أحمد الشيخ” والمولود عام 1960 شهادة الدكتوراه في الرياضيات وكان يعمل سابقاً كمعيد في جامعة تشرين باللاذقية قبل أن ينشق عام 2012 ويؤسس كل من مديرية التربية و المعهد المتوسط في الساحل، وهو حاليا يشغل منصب رئيس جامعة إدلب (تابعة للمعارضة).

وبذلك يكون بات في سوريا اليوم ثلاث حكومات، الحكومة السورية النظامية، الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة، وحكومة الداخل التابعة للمعارضة أيضاً.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

