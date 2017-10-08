بعد ساعات من تكريمه.. استشهاد “أسد الباب” القيادي في مجموعات النمر

لم تمض سوى ساعات على “تكريمه” بشهادة روسية، حتى لفظ قيادي في قوات “النمر” أنفاسه الأخيرة شهيدا في ريف دير الزور، على تخوم مدينة الميادين.

فقد استشهد “محمد نوري الناشف” قائد إحدى مجموعات “علي طه” التابعة لـ”العميد سهيل حسن”، بعد ساعات قليلة من “تكريمه” مع عدة قادة اخرين، عبر توزيع شهادات تكريم عليهم قدمتها روسيا.

وكان “الناشف” يلقب بـ”أسد الباب”، نسبة إلى مدينته التي يتحدر منها، علما أنه يقود مجموعة تسمى “مجموعة الشهيد هاني الناشف”، وهذا الأخير هو ابن “الشهيد مرعي الناشف”.

وفي نفس السياق، وبعد أيام أيضا من “تكريمه” بشهادة روسية، أصيب القائد العسكري لـ”فوج طه” اقتحام، “مجبل حمدو الصالح”.

“الصالح” الملقب “أبو عدي”، والذي يتبع لقوات “النمر”، أصيب أثناء مشاركته في المعارك على محور “أبو دالي” في ريف حماة.

ويشرف العميد “سهيل حسن” المقلب بـ”النمر” على عدد كبير من المجموعات المقاتلة، ويعرفون بأنهم “رجال المهمات المستحيلة”.

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