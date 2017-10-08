حزب الله: الحرب على لبنان لم تعد نزهة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش “أن العدو الإسرائيلي يعرف وعليه أن يعرف أكثر أن أية حرب ستكون كلفتها عالية جدا عليه وعلى كيانه وجيشه”، مشيرا إلى “أن الحرب على لبنان لم تعد نزهة أو سهلة أو عمل يقوم به الإنسان من دون حسابات أو تفكير”.

كلام دعموش جاء خلال الإحتفال التأبيني للمجاهد محمد الجندي في بلدة أنصارية الجنوبية، في حضور فعاليات سياسية، تربوية، ثقافية وإجتماعية.

أضاف: “أننا سنواجه هذا العدو بالإرادة نفسها ورهاننا هو على أشرف وأعز الناس”، مؤكدا “أن رهاننا في أية مواجهة مع هذا العدو هو على هؤلاء الأبطال الذين تحلوا بالإيمان وباليقين وبالشجاعة وبالإرادة وبالعزم وبالثبات وبالصبر وبالشجاعة”، مشيرا إلى “أن هذا العدو لم يستطع أن ينال منهم ولا من مقاومتهم ولا من قوتهم وقدرتهم على المواجهة وعلى إلحاق الهزيمة بهذا العدو”.