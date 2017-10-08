الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية في منصب كبير في الدولة

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بترقية شقيقته الصغرى كيم يو جونغ، لتولي منصب أعلى في الدولة، ذات الحزب الواحد.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم تعيين كيم يو جونغ “عضوا مناوبا” بالمكتب السياسي، وذلك خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، السبت، في بيونغ يانغ.

وتعد اللجنة المركزية إحدى اللجان القيادية بالحزب، وتتألف من المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة تنفيذية، بالإضافة إلى السكرتارية.

وتشير وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أن كيم يو جونج تبلغ من العمر 30 عاما.

يشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي قام، منذ تسلمه الحكم عام 2011، بتعيين شقيقته الصغرى في عدة مناصب من أجل تعزيز موقع الأسرة داخل قيادة البلاد.