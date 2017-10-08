جدار عملاق بين الولايات المتحدة والمكسيك

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، لقطات فيديو لأعمال إنشاء الجدار العملاق بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية.

وتظهر الصور 8 نماذج مختلفة من ألواح الجدار، الذي يأمل ترامب أن يحول دون تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الجارة الجنوبية للولايات المتحدة.

ويتم تشييد النماذج المختلفة في صحراء كاليفورنيا جنوبي الولايات المتحدة، قرب مدينة سان دييغو، حسب الصور التي التقطت أواخر سبتمبر الماضي.

وبموجب الصحيفة، سيبلغ ارتفاع الجدار أكثر من 9 أمتار، وتعلوه أسنان حديدية، علما أن الحدود بين البلدين يبلغ طولها نحو 3100 كم.

وخلال الأسبوع الجاري، تمت دعوة عدد من الصحفيين إلى موقع الإنشاء، حيث شوهدت ألواح خرسانية عملاقة ومركبات ومئات العمال.

جدير بالذكر أنه وخلال حملته الانتخابية، كان ترامب يشير دائما إلى ضرورة بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك على أن تدفع الأخيرة تكاليفه، وهو ما أثار توترات بين واشنطن ومكسيكو سيتي.