مصرع 8 عسكريين أمريكيين بتصادم مروحيتين في سوريا والبنتاغون ينفي

أفاد نشطاء اليوم الأحد بأن ثمانية عسكريين أمريكيين لقوا مصرعهم جراء تحطم مروحيتين حربيتين أمريكيتين، إثر تصادمهما في محافظة الحسكة شمال سوريا.

وأوضح النشطاء، نقلا عن مواقع موالية لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية، أن الحادث وقع أثناء إقلاع المروحيتين من معسكر تل بيدر التابع لـ”الوحدات” قرب سد الباسل الشمالي، شمالي غرب مدينة الحسكة، مما أدى فورا إلى مقتل طاقميهما.

من جانبه، أعلن الكولونيل الأمريكي راين ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في حسابه على “تويتر” أن الأنباء عن سقوط المروحيتين ومقتل عسكريين أمريكيين في سوريا لا صحة لها.