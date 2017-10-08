تهديدبالسجن 15 عاما في تركيا لنشطاء في منظمة العفو الدولية

طالب الادعاء العام التركي بسجن 11 ناشطا من منظمة العفو الدولية لمدة 15 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وفقا لما ذكرته وكالة DNA التركية اليوم الأحد، والتي أكدت أن 8 من النشطاء قيد الاعتقال منذ 3 أشهر.

وكان الأمن التركي أوقف هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم مديرة مكتب المنظمة في تركيا، إيديل إيسر، والمواطن الألماني بيتر شتويدتنير، يوم 6 يوليو/تموز الماضي، أثناء مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي وإدارة المعلومات بجزيرة “بيوك اضه” جنوبي اسطنبول.

وطالبت المنظمة بالإفراج عن عامليها المعتقلين في تركيا، وقال جون دالهيزر، مدير برامج العفو الدولية في أوروبا، إن “تمديد توقيفهم دليل فظيع على المعاملة القاسية التي يتعرض لها من يحاول النضال من أجل حقوق الإنسان في تركيا”.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم الموقوفين بمحاولة استكمال الانقلاب الفاشل الذي حاول معارضوه تنفيذه العام الماضي.

برلين: مطالبة الادعاء العام التركي بسجن الناشطين “غير مفهومة وغير مقبولة”

وقد دان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييا مطالبة الادعاء العام التركي بسجن 111 ناشطا من منظمة العفو الدولية لمدة 155 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، واعرب عن قلق برلين إزاء هذه المطالبة.

ونقل مكتب وزير الخارجية قوله: “إن المطالبة بإنزال عقوبة السجن لمدة 15 عاما أمر غير مفهوم وغير مقبول لدينا. وبالطبع اتصلنا مع الحكومة التركية بهذا الشأن”.

وأكد غابرييل عزم الخارجية الألمانية على عمل كل ما في وسعها لإعادة المواطنين الألمان المعتقلين (في تركيا)، بمن فيهم بيتر شتويدتنير”.