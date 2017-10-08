نوال الزغبي في الدوبلاكس: ساعة من “الهضامة”، وتصوير الكليب إنطلق اليوم! ‏

قضى الجمهور العربي ومحبّو النجمة الذهبية نوال الزغبي ليلة البارحة، قرابة الساعة من الضحك والطرافة مع نوال التي حلّت ضيفة على برنامج “أبلة فاهيتا” لايف من الدوبلاكس، على شاشة CBC المصرية، في حلقة وُصفت بالرائعة و”المهضومة”، وأنها أقوى إنطلاقة للبرنامج في نسخته لهذا الموسم، وتألقت فيها نوال بأداء أغانيها الأخيرة، وهم: “بحبو كتير” و”الناس العزاز” و”كراميل”، بالإضافة إلى ميدلي لباقةٍ من أشهر أغاني مسيرتها الفنية.

‏وبدت نوال كعادتها صريحةً وذكية وعفوية طيلة الحلقة.

‏على صعيدٍ آخر، صرحت النجمة الذهبية عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أنها ستبدأ اليوم تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة، فيما تكتّمت عن التفاصيل إلى وقتٍ لاحق.

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الكاتب :ليلى جوجو