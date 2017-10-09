الكلام عن استقالة الحكومة غير صحيح

علّقت مصادر مشاركة في مأدبة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ترتيب جنبلاط عشاءً في منزله في كليمنصو، التي جمعت إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه برّي و رئيس الحكومة الحريري، وزير المال علي حسن خليل والنائب وائل أبو فاعور وتيمور جنبلاط.، في اتصال مع “الأخبار”، على “الجَمْعَة” بالقول إنها “مسبقة الترتيب”، وإنها “تؤكّد أن لكلام الذي يتم تداوله عن إمكان استقالة الحكومة هو غير صحيح والجميع يؤيّد الاستقرار”.
من جهته، أكد أبو فاعور، أن “اللقاء ليس موجّهاً ضدّ أحد”، في إشارة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.