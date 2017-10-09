أوغاسابيان: جلسة مجلس النواب طبيعية

أشار وزير الدولة لشؤون ​المرأة​ ​جان أوغاسابيان​ إلى أن “​الجلسة التشريعية​ اليوم طبيعية ومشاريع القوانين التي أرسلت من الحكومة إلى ​المجلس النيابي​ كانت منتظرة ولا أتوقع أنه سيكون هناك أي مفاجئة سلبية”، لافتا إلى أن “هناك تفاهمات حصلت في الحكومة وستنسحب على المجلس”، معتبرا أن “المعترضين معروفين ومشاريع اليوم في غاية الأهمية ليس فقط بتأمين واردات للسلسلة والضمانات لها بل هي مدخل لحل كان يجب أن يحصل قبل 10 سنوات”.

وفي حديث تلفزيوني شدد أوغاسابيان على أن “هناك حرص من كافة القوى على انتاجية الحكومة وحماية العملية الإنقاذية والمبادرة التي قام بها ​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​ لإعادة تكوين السلطة من خلال تبنيه ​ترشيح​ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​”.

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