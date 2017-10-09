اجتماع في الباب تحضيرا لعمل عسكري ضد الاكراد

نقلت تنسيقيات المسلحين عن مصادر قولها إن اجتماعا عقد في مدينة الباب بريف حلب الشمالي ضم ضباط اتراك من هيئة الاركان التركية و مسؤولين من قادة الفصائل المسلحة والمشكلين سابقا ما سمي ” درع الفرات ” .

واضافت المصادر إن من بين فصائل المسلحين الذين كانوا في الاجتماع هم ” فرقة السلطان مراد ، فرقة الحمزة و لواء المعتصم والجبهة الشامية ” .

وتم في الاجتماع بحث امكانية شن هجوم على القوات الكردية المتواجدة في مدينة تل رفعت و البلدات التابعة لها منها ” منغ و دير جمال ” .

و نوهت المصادر أن المعركة المرتقبة ضد الاكراد لن تكون بشكل متزامن مع دخول الجيش التركي إلى ادلب

ويذكر ان القوات الكردية كانت قد سيطرت على مدينة تل رفعت ومنغ ومطارها اوائل عام 2016

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

