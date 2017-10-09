الجيش السوري يتهم واشنطن بتسليح “داعش” و”النصرة”

قال رئيس إدارة العمليات الرئيسة بالجيش السوري، الجنرال علي العلي، إن الولايات المتحدة تقوم بتسليح الإرهابيين في سوريا لا المعارضة.

وقال، خلال استعراضه أسلحة مصادرة من الإرهابيين أمام الصحفيين: “نعرف أن الولايات المتحدة زودت الإرهابيين في سوريا، في الفترة من الـ5 من يونيو/حزيران وحتى الـ15 سبتمبر/أيلول من العام الجاري، بـ 1421 شاحنة بمعدات عسكرية وأسلحة. ويزعم أن هذه الأسلحة مخصصة لمحاربة الإرهابيين، لكن في نهاية المطاف وصلت إلى أيدي مقاتلي “داعش” و”جبهة النصرة”.

وأضاف أن معظم الأسلحة المتوفرة لدى المتطرفين السوريين تشتريها شركتا “تشيمرينغ” و”أوربيتل أي تي كاي” الأمريكيتان وفقا لبرنامج البنتاغون لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة. وأوضح العلي أن نقل هذه الأسلحة إلى الشرق الأوسط يتم بحرا، مشيرا إلي أنها تصل إلى سوريا عبر المناطق الحدودية التي لا تسيطر عليها القوات الحكومية.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد صرح، في مايو/أيار الماضي، أن تلك الأسلحة مرسلة إلى “قوات سوريا الديمقراطية”، لاستخدامها في تحرير الرقة من الإرهابيين.

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