الطقس غائم.. فيكف سيكون غداً ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:

-الطقس في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد، كما تشتد الرياح من حين لآخر.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل والجبل.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 19 درجة، في البقاع من 13 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س، تنشط أحيانا لتقارب 45 كلم/س.

-الإنقشاع متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة على الساحل بين 55 و 90 %.

-حال البحر معتدل إلى مائج، حرارة سطح الماء 26 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس:18:11

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