المشنوق بعد لقائه عون: الانتخابات ستجري بموعدها

قال وزير الداخلية البلديات ​نهاد المشنوق​، في تصريح له من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، “إننا أتينا لتقديم قراءتنا حول قانون الانتخاب بعد المشروع الأول الذي عرضناه ولم نتفاهم عليه فيما يمكن تسميه الخطة ب”، مشيرا إلى أنه “بداية في اللجنة الوزارية المعنية بالتفاهم على هذه الخطة”.

وشدد المشنوق على أن “​الانتخابات النيابية​ ستحصل بموعدها دون أي حتى تفكير بالتمديد أو التأجيل لأي سبب من الأسباب”، موضحا أن “آلية تطبيق القانون بحاجة إلى إعادة مناقشة بموجب خطة سنتقدم بها للحكومة، وفي مجلس النواب هناك مشروع قانون يتعلق بالمصاريف أو الميزانية المخصصة لتطبيق الهوية البيومترية، أما ضرورة مشاركتها في الانتخاب محدودة بسبب مرور الوقت وعدم إمكانية تنفيذ الخطة الأولى التي تقدمنا بها إلى ​مجلس الوزراء​”.

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