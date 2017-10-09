بالفيديو.. ميلانيا تظهر بزي فاضح !

9 أكتوبر, 2017 - 11:57 صباحًا المصدر: وكالات
بالفيديو.. ميلانيا تظهر بزي فاضح !

أثارت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، مرة أخرى موجة من المناقشات والنقد في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

فظهرت السيدة الأولى في إحدى المناسبات الخيرية في البيت الأبيض، في قميص أبيض ضيق انتقده الكثيرون بأنه فاضح جدا.

ولاحظ خبراء الأزياء التنورة الحمراء التي كانت ترتديها ميلانيا، وأشاروا إلى أنها تناسب حدث “شهر تراث أمريكا اللاتينية” بشكل تام.

وفي وقت سابق، انتقد الإعلام ميلانيا ترامب بسبب الزي، الذي حضرت فيه مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. وقارن مستخدمو الويب لباسها بـ “ثوب الجدة”.

المصدر: وكالات
9 أكتوبر, 2017

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