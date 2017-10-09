بهجت سليمان يرد على البيان الأردني: تعلموا أيها الرسميون الأردنيون

تفاعل موضوع كلام السفير السوري لدى عمان والرد الأردني عليه ليدخل في خضمه المزيد من الأشخاص، ومنهم السفير السوري السابق بهجت سليمان، في مقال نشره على أحد المواقع السورية.

اللواء المتقاعد كتب مقالة، بعنوان: “تعلموا أيها الرسميون الأردنيون”.

دعوة سليمان تابعها بالقول:” تعلموا ألف باء العزة والكرامة والشرف، من سورية الأسد بشكل عام، ومن دبلوماسييها بشكل خاص. وكفاكم مكابرة لسبع سنوات عجاف، كنتم فيها رأس حربة الحرب العالمية العدوانية الإرهابية على الجمهورية العربية السورية. واحتضنتم الإرهاب والإرهابيين وكنتم أداة مسمومة ضد الشعب السوري والجيش السوري والوطن السوري، لصالح الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والقطري والبريطاني والفرنسي والتركي. 5 – والواثقون بأنفسهم، هم من يعترفون بأخطائهم وخطاياهم . ولا تتوهموا بأن لديكم القدرة -بعد اليوم – على خداع أحد من الشعب الأردني الشقيق وشرفائه الوطنيين، عبر تسويق وتظهير تبعيتكم المطلقة للمحور الصهيو/أطلسي، بأنها قرار أردني مستقل !!!!! فقد ذاب الثلج، وبان المرج”.

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