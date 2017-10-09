كويتي يقع ضحيّة “سيف”.. هذا ما جرى !

الأخطاء الطبيّة الفادحة ومراكز التجميل العشوائيّة، ملفّ لا ينتهي في لبنان، لا بل تزداد الحالات ارتفاعاً في ظلّ غياب المتابعة الجديّة لهذه القضيّة، فبمجرّد ان يبدأ النشاط الرقابي وما يرافقه من حملات دهم وإقفال بالشّمع الاحمر، حتّى يُترك الملفّ جانباً، ويُنسى، فتعود هذه المراكز لتفتح أبوابها أمام مواطنين دقّوا الباب بحثاً عن اطلالة اجمل ليخرجوا منه مشوّهيّن. ومن هذه المراكز “سيف بيوتي كلينيك” الذي ورد اسمه في الكثير من بيانات وزارة الصحّة المُرتبطة بموضوع المخالفات والتجاوزات، ووصل الامر الى اقفال مركز التجميل الخاصّ بالسّيد إيلي سيف في الشيّاح، وغيره لعدم استيفائه للشروط الصحيّة ومخالفته لقوانين الصحّة العامّة وغياب اي طبيب اختصاصي فيه، ها هو اليوم مدّعى عليه بجرم جديد.

وفي التفاصيل، تقدّم المحامي أشرف الموسوي عن موكّله الكويتي م. السّلطان، بشكوى مع اتخاذ حقّ الادعاء الشخصي، الى النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان، بوجه المدعى عليهم، مركز بيوتي كلينيك للتجميل، الدكتور ايلي سيف، مستشفى سيدة لبنان، الدكتور فريدا جورج سعادة، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او متدخّلاً أو مُسهّلاً، بجرم إهمال وخطأ طبيّ فادح، ادى الى تعطيل وتشويه دائم وجسيم، وعاهة دائمة.

وبالوقائع، فإن المدعي تقدّم من عيادة سيف بعد مشتهدته له عبر القنوات، والمحطّات الارضية والفضائيّة اللبنانيّة، وذلك بالدعاية التي كانت تغزو كلّ القنوات، فحضر المواطن الكويتي، الى لبنان وقصد عيادة سيف في جونيه، فكان أن حدّد موعد مع الدكتور سعادة، وتمّ تشخيص مكان العمليّة الجراحيّة بـ”تليف بالصدر، اليمين والشمال، ومياه بالاذنين، وبحيث يتم شفط الدهون من الخاصرتين واستئصال التليف من الشرايين واعادة توزيع على الكتفين من الناحية الخلفيّة. وهكذا تمّ تحديد العمليّة في مستشفى سيدة لبنان بتاريخ 18 -8- 2017، وبإشراف ومباشرة من سيف.

وبتاريخ العمليّة، بدأت الاوجاع تزداد، وانتفاخ بالشرايّين، والالتهابات واورام ونزيف يومي، وأوجاع بالاذنين، وبمراجعته مراراً وتكراراً، راح يتهرّب الى ان اكتشف المدعي ان العيادة مقفلة بقرار وزير الصحة وائل ابو فاعور، نتيجة المخالفات للقانون ووجود قرارات وانذارات بتلف المنتوجات، واقفال نهائي للعيادة. وبمراجعة المركز، تهرّب من موضوع الاقفال وعمد الى اقفال خطوطه. فراجع المدعي الطبيب الشرعي للوقوف على أحواله الصحيّة التي تسؤ يوماً بعد يوم ونال تقريراً طبيّاً مفصّلاً عن حالته.

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