فرنسا : لن نعترف باستقلال كتالونيا

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، اليوم الأحد، إن فرنسا لن تعترف باستقلال كاتالونيا في حال إعلانه من جانب واحد.

ونقلت قناة “سي نيوز” التلفزيونية تصريحا مفاده أن إعلان كتالونيا لاستقلالها سيكون خطوة أحادية الجانب ولن تعترف فرنسا به.

وأضافت أن وضع كتالونيا لا يمكن تأكيده استنادا إلى نتائج الاستفتاء الذي نظمته حركة الاستقلال منذ أكثر من أسبوع، مشيرة إلى ضرورة حل الأزمة بالحوار وعلى كل المستويات الممكنة.

وقالت لوازو إن القرار السريع حول الاعتراف باستقلال كتالونيا سيعني هروب فرنسا من تحمل مسؤوليتها.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن “الاعتراف باستقلال هذه المنطقة، وهو ما لا يناقش حاليا، سيؤدي فقط إلى خروج كتالونيا من الاتحاد الأوروبي”.

يذكر أن كتالونيا أجرت في الـ1 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري استفتاء بشأن الانفصال، وذلك خلافا لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية التي أعلنت التصويت في الاستفتاء غير شرعي.