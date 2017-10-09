بينس يغادر مباراة بناءا على طلب ترامب

غادر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أمس الأحد، مباراة لكرة القدم الأمريكية لإنديانابوليس، بعد قيام العديد من اللاعبين بالجثو على ركبهم أثناء عزف النشيد الوطني.

وغرد بينس على صفحته في “تويتر”: “لقد غادرت مباراة اليوم بسبب رئيس الولايات المتحدة، ولن أحضر أي حدث ليس فيه احترام لجنودنا ولرايتنا ولنشيدنا الوطني”.

ثم غرد ترامب: “لقد طلبت من نائب الرئيس بينس أن يغادر الملعب إذا ما جثا أي لاعب، ولم يحترم بلدنا. أنا فخور به وبالسيدة الثانية كارين.”

وخلال عزف النشيد الوطني، قام نحو 20 لاعبا من فريق سان فرانسيسكو 49 الأمريكي، بالجثو على ركبهم، وعدم الوقوف للنشيد الوطني، وهي حركة احتجاجية قام بها الكثير من الرياضيين احتجاجا على العنف الوحشي للشرطة.

وانتقدها الرئيس الأمريكي، قائلا إن الاحتجاج خلال عزف النشيد الوطني، يعتبر إهانة للبلاد وقواتها المسلحة.

وأثارت الحركة جدلا واسعا في العالم حول ملاءمتها للاحتجاج من قبل الرياضيين، حيث قال مؤيدوها إنه من حق الرياضيين أن يعبروا عن آرائهم، بينما قال معارضوها إنه يتعين عدم تسييس الرياضة.

وكان لاعب خط الوسط الأمريكي كولين كابرنيك أول من قام بالحركة، العام الماضي، حيث ظل جالسا خلال عزف النشيد الوطني في إحدى المباريات، وبعدها حذا العديد من لاعبي الدوري الأمريكي حذوه.