“دوف” يعتذر بسبب “إعلان عنصري”

اعتذرت شركة “دوف” العالمية، أمس الأحد، عن نشرها دعاية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” وُصفت بأنها “عنصرية”.

ويظهر في 3 صور “GIF”، امرأة داكنة البشرة تخلع قميصها لتكشف عن امرأة بيضاء، بعد استخدام أحد منتجات الشركة، وأخرى بيضاء تخلع ملابسها لتظهر كامرأة آسيوية.

ونظرا لموجة الانتقادات التي تم توجيهها للشركة واتهامها بالعنصرية، تم حذف الإعلان واعتذرت “دوف”، المتخصصة في منتجات العناية الشخصية، على حسابها في موقع “تويتر” قائلة: “نأسف للغاية عن الإساءة التي سببها الإعلان”.

وقال أحد المعلقين، في “فيسبوك”: “الرسالة التي نقلت إليّ هي أن المرأة السوداء قذرة، وبمجرد استخدام صابون دوف، تصبح نظيفة وبيضاء”.

وهذه، ليست المرة الأولى التي يتم توجيه مثل هذه الاتهامات إلى الشركة، حيث اتهمت “دوف” بالعنصرية، العام 2011، بسبب استخدامها صورة تظهر 3 نساء متدرجات في اللون، قبل وبعد استخدام منتجها.