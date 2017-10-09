بعد تأهل مصر إلى كأس العالم معلق مصري يفقد أعصابه ويبكي

بكى المعلق المصري، مدحت شلبي، بعد تسجيل محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري الهدف الثاني في مرمى الكونغو، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن تصفيات كأس العالم في روسيا 2018.

وأحرز لاعب ليفربول الإنجليزي هدف صعود منتخب مصر لكأس العالم في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة.

وتفاعل المعلق المصري، مدحت شلبي، مع الهدف بالدموع مشعلا حماس الجمهور المصري الذي طال انتظاره للحلم التاريخي بالتأهل لكأس العالم.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما عقب الفوز على الكونغو 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد برج العرب في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، أحرز هدفي المباراة محمد صلاح.