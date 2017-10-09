حادث تصادم بين سفينة تونسية وزورق مهاجرين أدى إلى مصرع 8أشخاص

قالت وكالة الأنباء الإيطالية الحكومية (إنسا) إن سفينة تونسية وزورقا للمهاجرين على متنه 70 مهاجرا اصطدما، الاثنين، في المياه الواقعة بين تونس ومالطا .

وأفادت سلطات البلدين بأن أربع سفن إيطالية وطائرة مالطية أرسلت إلى الموقع ولم تؤكد تفاصيل الحادث.

وبيّنت الوكالة الإيطالية أن مياه البحر ابتلعت زورق المهاجرين.

وصرح متحدث باسم حرس السواحل الإيطالي أن سفينتين تابعتين لحرس السواحل وزورقا تابعا للشرطة وسفينة تابعة للبحرية أرسلت للمساعدة في مهمة إنقاذ.

وأضاف أن حرس السواحل المالطي ينسق عملية الإنقاذ.

وقال متحدث باسم الجيش المالطي إن طائرة مالطية في طريقها إلى الموقع.

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