“مسنجر لايت” للدول ذات الاتصال البطيء بالإنترنت ؟؟

​إذا كنت ممن سئموا تطبيق “فيسبوك ماسنجر” بسبب الرسائل التي تصلك باستمرار وتستهلك كثيراً من طاقة البطارية وبيانات الإنترنت، فإن ثمة بديلاً جديداً يعرف بـ”ماسنجر لايت”.

وأطلق فيسبوك “ماسنجر لايت” العام الماضي، ووجهه بالأساس للدول ذات الاتصال البطيء بالإنترنت، لكن في الأسبوع الماضي، جرى إطلاق المنصة الجديدة في دول متقدمة في قطاع الاتصالات.

وإذا كنت من مستخدمي آيفون لن يكون بوسعك أن تستفيد من “ماسنجر لايت”، ذلك أن فيسبوك أتاح الخاصية لأجهزة أندرويد فقط، وليس من الواضح ما إذا كانت ستصدر نسخة أخرى لنظام التشغيل iOS.

ويمتاز “ماسنجر لايت” بسهولته، فلدى الدخول إليه تبرز ثلاثة عناصر؛ أولها الصفحة الرئيسية وتظهر الأصدقاء المتصلين، ثم قائمة الاتصالات التي تضم أصدقاء تعرفهم، فضلا عن “البروفايل”، ويمكنك من خلاله ضبط الإعدادات والنظر في طلبات الرسائل.

وبخلاف “ماسنجر لايت”، يتيح ماسنجر المعروف، الذي يستخدمه 1.2 مليار شخص حول العالم، عدداً من الميزات مثل الكاميرا ومحادثات المجموعات والألعاب.